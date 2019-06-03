Обновление 11.40

Также экстренная эвакуация прошла в торговом центре Clover House, а также в соседнем здании «Примгидромета». Отмечается, что в мае указанный ТЦ был эвакуирован целых 10 раз. Граждане, которые работают в этих зданиях, задаются только одним вопросом: «К чему это приведет?».

Ранее

Во Владивостоке эвакуируют строительный рынок на Второй речке, сообщает DEITA.RU. Информация о том, что всех посетителей и персонал попросили покинуть здание, появилась в 11 часов 15 минут 3 июня в паблике dpskontrol_125rus.

На место возможно происшествия прибыли пожарные и другие компетентные органы.





Стоит отметить, что уже не первый месяц в российских городах проходят массовые эвакуации из-за сообщений о ложном минировании, за которое, к слову, можно загреметь в тюрьму сроком до трех лет. Самой запоминающей стала эвакуация 1 июня в городе Дзержинске, сразу после взрывов на оборонном заводе. Через несколько часов после взрывов, когда все спасатели и полиция были сосредоточены на заводе, началась массовая эвакуация из торговых центров.

Екатерина Брязгунова