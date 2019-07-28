Под строительство армянской апостольской церкви в городе Находке власти будут искать другую площадку после возмущенных комментариев горожан в социальных сетях, сообщает DEITA.RU по материалам администрации НГО.

Новость о том, что градостроительный совет Находки одобрил идею строительства армянской апостольской церкви на Находкинском проспекте, вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Значительная часть комментариев содержит крайне отрицательную оценку проекта.

В сложившейся ситуации глава Находки Борис Гладких счёл необходимым обратиться к жителям города. По мнению мэра, активность в обсуждении этого вопроса пойдет на пользу города. Глава приморского города обратил внимание на то, что строительство любого подобного объекта в Находке может начаться только после проведения общественных слушаний и исключительно с учётом мнения жителей.

Борис Гладких подчеркнул, что если большинство находкинцев против такого объекта в данном месте - значит, его там не будет. Более того, принимая во внимание мнение горожан, высказанное в соцсетях, мэром дано распоряжение о поиске другого участка под строительство данной церкви.

Первоначально градостроительный совет одобрил идею строительства церкви в прекрасном месте на гостевом маршруте. Планировалось, что крыша вспомогательного здания станет еще одной видовой площадкой города. Строгой формы церковь размером 8,5 на 8,5 метров по проекту способна вмещать до 90 человек. Высота храма составит 20 метров в верхней точке. У подпорной стены подъездной дорожки планировалась автобусная остановка. Напротив – у цветника – автомобильная парковка с тротуаром. Строительство хотят вести на частные средства.

Дмитрий Санников