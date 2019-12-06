Строительство дамб началось в Уссурийске

С наступлением холодов власти Уссурийска приступили к расчистке русел рек, разлив которых каждый паводок нарушает размеренную жизнь жителей близлежащих населенных пунктов. По словам мэра городского округа, своевременная уборка мусора поможет защитить уссурийцев от большой воды, которая, в виду особенностей географического расположения, каждую весну и после каждого летне-осеннего тайфуна приходит в муниципалитет. А буквально на днях стало известно о запуске работы по реконструкции водохранилища в Кугуках – первой ласточки в рамках долгожданного строительства пяти дамб в УГО. О ходе реализации проекта сообщает DEITA.RU.

В администрации городского округа рассказали, что подготовительные работы к реконструкции Кугуковского водохранилища начались еще во второй половине ноября текущего года. На данный момент утвержден проект восстановления дамбы на реке Кугуковка. Подрядчиком стала компания ООО «Автострой», а контролирующим предприятием ООО «Спецмашины». Отмечается, что работы начнутся с декабря текущего года и продолжатся до конца июля-начала августа 2021 года. Сумма контакта составить более двухсот тридцати пяти тысяч рублей.

Также до конца 2019 года должен быть разработан и принят проект строительства дамб на реке Комаровка и Раковка. В мэрии отметили, что тендер уже разыгран, стоимость проекта составила более одиннадцати миллионов рублей.

«Строительство начнется в 2021 году. Ориентировочная стоимость – полтора миллиарда рублей. Проект дамб будет реализован в три этапа в период с 2021 по 2023 год. Первые сооружения появятся на русле Раковки между автомобильными мостами на Пушкинской и Чичерина и на берегу Комаровки в Междуречье. В рамках второго этапа рабочие возведут дамбу между мостами на Комсомольской и Пушкина, в ходе третьего этапа будут построены дамбы в районе «Зеленого острова», - сообщили в мэрии.

Кроме того, в следующем году начнется строительство дамбы на Семи ветрах, Солдатском озере. Работы должны быть завершены в 2021 году. После сдачи в эксплуатацию указанных объектов подрядчики приступят к возведению водохранилища на реке Казачка.

До 2024 года рабочие должны завершить реконструкцию дамб на реке Шуфан, Крестьянка и Оленевка.

Отмечается, что в рамках «дамбовой пятилетки» власти муниципалитета планируют потратить около пяти миллиардов рублей.

Екатерина Цой