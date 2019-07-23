Примавтодор заплатит почти 8 миллионов рублей строительной компании «Приморская строительная компания» за строительство моста в Новолитовске, сообщает DEITA.RU. Такое решение вынес Арбитражный суд Приморского края.

Как стало известно DEITA.RU, ООО «Приморская строительная компания» обратилась в Арбитражный суд Приморского края с иском к АО «Примавтодору» о взыскании 7 842 386 рублей 95 копеек основного долга и 78 423 рубля 87 копеек неустойки по договору строительства моста через реку Литовка.

Компания выполнила работы, они были приняты АО «Примавтодором», что подтверждается тем, что справки КС-2 и КС-3 были подписаны. Однако оплата на счета компании не поступила. В результате чего компания обратилась в Арбитражный суд.

Суд встал на сторону коммерческого предприятия и принял решение взыскать с АО «Примавтодор» в пользу ООО «Приморская строительная компания» 7 842 386 рублей 95 копеек основного долга и 78 423 рубля 87 копеек пени. При этом встречный иск предприятия был отклонен, так как его посчитали формальным.

Это не единственный судебный процесс, связанный со строительством моста в поселке Новолитовск и Примавтодором. В конце июня арбитражный суд также обязал Примавтодор выплатить департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края неустойку за срыв строительства моста. Тогда компанию обязали на сумму в 2,8 миллиона рублей.

Добавим, что согласно выписке ЕГРЮЛ, учредителем АО «Примавтодор» является департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. Ему принадлежит 100% активов госкомпании.

Иван Крышан