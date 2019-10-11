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Строительство «Звезды» окончилось судебным решением
Экс исполняющий директор холдинга «Владивосток девелопмент» Алексей Бойцов проведет в колонии общего режима шесть лет за то, что принял участие в легализации 7,5 млрд рублей при возведении верфи «Звезда» в приморском городе Большой Камень, сообщает DEITA.RU. Такое решение принял Приморский краевой суд.
Напомним, в июне 2019 года Ленинский районный суд принял решение по делу о хищении 7,5 млрд рублей. Господина Бойцова признали виновным и приговорили к шести годам колонии. Однако защита с подобным приговором не согласилась и обжаловала решение суда. Следующая инстанция оставила приговор в силе.
Его так называемый деловой партнер бывший руководитель «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» Игорь Борбот на данный момент находится за границей, поэтому не может предстать перед судом.
Отмечается, что сам господин Бойцов тоже скрывался от российского правосудия за границей с 2014 года. В августе в отношении него было возбуждено уголовное дело. Его подозревали в очень крупном мошенничестве при инвестировании возведения верфи «Звезда». Скрываться удалось довольно долго, однако в 2017-м был депортирован из США на родину.
Ранее DEITA.RU информировало о том, что, несмотря на все усилия, которые прикладывают власти для сокращения числа случаев мошенничества на крупных стройках страны, количество возбуждаемых дел не уменьшается.
Екатерина Брязгунова