В пятницу, 21 июня, Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор строителю объектов Саммита АТЭС-2012 - полигона ТБО в бухте Горностай и скандально известных гостиниц-долгостроев Хаятт, сообщает DEITA.RU.

Олега Дроздова приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей за мошенничество при строительстве. Его сообщник был приговорен к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 600 тысяч рублей. Отметим, что предприятие ООО «Востокстройсервис» построившее полигон ТБО в бухте «Горностай» в настоящее время ликвидировано. Процесс банкротства был завершен весной 2019 года. Олег Дроздов был одним из учредителей компании.

Помимо этого, он совместно со своей супругой Мариной Ломакиной имел строительные предприятия, которые входили в компанию «Группа Далта». Предприятия в основном вели свою деятельность в нулевые годы. Также одна из его компаний являлась первым строителем многострадальных гостиниц Хаятт. Генподрядчиком строительства была компания "Наш дом - Приморье", которой руководила супруга осужденного бизнесмена.

Иван Юрьев