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Строителю «Хаяттов» отменили обвинительный приговор
В пятницу, 22 ноября, судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда отменила приговор Фрунзенского районного суда в отношении Олега Дроздова, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в суде, действия осужденных были переквалифицированы на статью 159 Уголовного Кодекса.
«Осужденные были освобождены от наказания в связи с течением сроков давности и выпущены из-под стражи. Вопрос о возмещении ущерба причиненного преступления может быть рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства», - отменили в апелляционной инстанции.
Напомним, что в июне 2019 года Олега Дроздова приговорили к семи годам колонии и крупному штрафу. Фрунзенский районный суд признал его виновным в мошенничестве при строительстве полигона ТБО в бухте Горностай. Следствие утверждало, что во время работ Олег Дроздов обогатился на 319 млн рублей, во время подмены габионной решетки.
Олег Дроздов был учредителем нескольких строительных компаний, которые работали на стройках к Саммиту АТЭС-2012, в том числе и компанией «Востокстройсервис». Помимо полигона его предприятия приняли участие в строительстве скандальных гостиниц Хаятт.
Его супругой была Марина Ломакина, которое в свое время руководила компанией «Наш дом - Приморье», разыгрывающая контракты на строительство гостиниц. В настоящее время в отношении нее рассматривается уголовное дело во Фрунзенском районном суде.
Иван Крышан