«Стройте песочницы»: новая идея Медведева

Премьер-министр Дмитрий Медведев выдвинул очередную идею в ходе совещания о дополнительных мерах по ускорению экономического роста, сообщает DEITA.RU.

Как признал Дмитрий Медведев, по итогам прошлого года экономический рост в стране составил чуть выше 2%. В 2019 году показатели наблюдаются еще слабее, да настолько, что премьер-министр не стал их озвучивать на высоком совещании.

Зато рассказал Дмитрий Медведев о новой идее по ускорению роста и спасению экономики страны. Как считает председатель правительства, помочь российской экономике должен механизм «регуляторных песочниц».

О «песочницах» нынешней осенью уже заводили разговор на полях Восточного экономического форума. Тогда замминистра экономического развития Савва Шипов рассказал о том, что «регуляторные песочницы» - это специальные правовые режимы для бизнеса. Как считают в правительстве Медведева, эти самые «песочницы» станут своеобразными экспериментальными площадками, в которых будут создаваться режимы с минимальными требованиями к бизнесу. Издержки снизятся, а инновации внедрятся: такой видится идеальная картина мира «песочниц» правительству.

О полной ясности в этом вопросе пока говорить рано. Хотя, известно, что соответствующий законопроект Минэкономразвития уже подготовлен. На все том же Восточном экономическом форуме Савва Шипов проговорился, что «песочницам» дадут возможность создания за 180 дней от начала и до конца за счет дополнительных полномочий правительства для принятия быстрых решений.

Теперь о «регуляторных песочницах» заговорили на самом высоком правительственном уровне. По замыслу Дмитрия Медведева, именно воплощение этой его идеи даст стимулы для быстрого роста технологий в стране.

Дмитрий Санников