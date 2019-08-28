Два человека погибли во время обрушения стены в строящемся здании в российском городе Новосибирске. Возможно даже и больше, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали в Следственном управлении области.

По имеющейся информации, ЧП случилось 28 августа, в среду, ранним утром. Предположительно, под завалами находятся одиннадцать человек. Рабочего удалось достать живым. Мужчина получил множественные травмы различной степени тяжести.

В местном Минздраве заявили, что на месте происшествия трудятся медики, направлены пять карет скорой помощи.

Отметим, что на данный момент по факту трагедии возбуждено уголовное дело. По мнению следователей, были нарушены правила безопасности при возведении объекта, в результате чего погибли два человека. Если вина причастных к орошению будет доказана, они смогут провести в местах, не столь отдаленных, семь лет.

Екатерина Брязгунова



