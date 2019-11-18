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Строящийся на Чуркине переход станет особенным для всего Приморья

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На надземном переходе, строящемся на улице Олега Кошевого в Первомайском районе Владивостока, строители в настоящее время монтируют каркасы под покрытие из поликарбоната, а также под лифтовую шахту. Пешеходный переход на Чуркине станет первым в Приморье, где для удобства маломобильных граждан предусмотрели специальные лифты, сообщили DEITA.RU в управлении дорог и благоустройства администрации города.

Строительство объекта на Олега Кошевого ведется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчиком проведения работ выступила мэрия Владивостока.

Специалисты городского управления рассказали, что сами лифты успеют смонтировать в этом году, после чего подрядчик проведет работу по их подключению и пусконаладке.

Ввод в эксплуатацию надземного пешехода на главной магистрали Чуркина позволит разгрузить дорогу в часы пик. После проведения всех работ и дополнительного мониторинга дорожной обстановки дорожные службы уберут светофор и пешеходный переход в данном месте. Это должно не только существенно разгрузить дорожный поток, но и уменьшить число ДТП на этом довольно аварийном участке.

Напомним, что в этом году в рамках нацпроекта БКАД только во Владивостоке было отремонтировано 15 улиц. К наступлению холодов рабочие завершили все основные работы на объектах. Сейчас подрядчики, в основном, устанавливают леерные ограждения.

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