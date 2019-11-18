Новости
Олег Кожемяко вручил особые стипендии учащимся 11 вузов
18 Ноябрь 2019, 19:22
День жестянщика: ГИБДД раскрыло число ДТП
18 Ноябрь 2019, 19:20
Во Владивостоке завершили все асфальтные работы по проекту БКАД
18 Ноябрь 2019, 19:19
День самбо отпраздновали в Приморье
18 Ноябрь 2019, 19:11
Пять приморских спортсменов стали чемпионами России по ушу
18 Ноябрь 2019, 19:09
Владивостокцы готовятся ко второму сезону программы «1000 дворов»
18 Ноябрь 2019, 19:03
В Приморье выявили самую «сильную» и «ловкую» организацию
18 Ноябрь 2019, 19:02
Поплыли: ледяной ад сменился бассейном в столице
18 Ноябрь 2019, 19:00
Строящийся на Чуркине переход станет особенным для всего Приморья
На надземном переходе, строящемся на улице Олега Кошевого в Первомайском районе Владивостока, строители в настоящее время монтируют каркасы под покрытие из поликарбоната, а также под лифтовую шахту. Пешеходный переход на Чуркине станет первым в Приморье, где для удобства маломобильных граждан предусмотрели специальные лифты, сообщили DEITA.RU в управлении дорог и благоустройства администрации города.
Строительство объекта на Олега Кошевого ведется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчиком проведения работ выступила мэрия Владивостока.
Специалисты городского управления рассказали, что сами лифты успеют смонтировать в этом году, после чего подрядчик проведет работу по их подключению и пусконаладке.
Ввод в эксплуатацию надземного пешехода на главной магистрали Чуркина позволит разгрузить дорогу в часы пик. После проведения всех работ и дополнительного мониторинга дорожной обстановки дорожные службы уберут светофор и пешеходный переход в данном месте. Это должно не только существенно разгрузить дорожный поток, но и уменьшить число ДТП на этом довольно аварийном участке.
Напомним, что в этом году в рамках нацпроекта БКАД только во Владивостоке было отремонтировано 15 улиц. К наступлению холодов рабочие завершили все основные работы на объектах. Сейчас подрядчики, в основном, устанавливают леерные ограждения.