Новости
«Это фейк»: Сбербанк прокомментировал рассылку
17 Январь 2020, 01:15
Итоги 2019 года: на сколько подорожали подержанные авто
17 Январь 2020, 00:30
Доллар за 200 рублей пророчат эксперты
16 Январь 2020, 23:57
466 тысяч на дороге не валяются: можно ли купить автомобиль на материнский капитал
16 Январь 2020, 23:45
Путин уже придумал новую должность для Медведева
16 Январь 2020, 23:37
Сбербанк начал проверять деньги на кокаин
16 Январь 2020, 23:15
Российское правительство получило нового премьера
16 Январь 2020, 22:27
Эксперты рассказали о росте цен на жилье в России
16 Январь 2020, 22:15
Строящийся торговый центр загорелся в Приморье
В Артеме произошло возгорание строящегося здания, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в региональном МЧС, загорелась обшивка здания. Пожар удалось довольно быстро локализовать и потушить.
«Сообщение пришло на пульт около 13.49 по местному времени. Через 3 минуты на место прибыли сотрудники МЧС, через 10 минут возгорание было локализовано, а вскоре – полностью потушено. Пострадавших нет», - отметил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.
Также он добавил, что загорелось 5 кв.метров обшивки. Всего тушили пламя пять человек с одной единицей техники.
Александра Маслова