Строящийся торговый центр загорелся в Приморье

В Артеме произошло возгорание строящегося здания, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в региональном МЧС, загорелась обшивка здания. Пожар удалось довольно быстро локализовать и потушить.

«Сообщение пришло на пульт около 13.49 по местному времени. Через 3 минуты на место прибыли сотрудники МЧС, через 10 минут возгорание было локализовано, а вскоре – полностью потушено. Пострадавших нет», - отметил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

Также он добавил, что загорелось 5 кв.метров обшивки. Всего тушили пламя пять человек с одной единицей техники.

Александра Маслова