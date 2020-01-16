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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Строящийся торговый центр загорелся в Приморье

пожар

В Артеме произошло возгорание строящегося здания, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в региональном МЧС, загорелась обшивка здания. Пожар удалось довольно быстро локализовать и потушить.

«Сообщение пришло на пульт около 13.49 по местному времени. Через 3 минуты на место прибыли сотрудники МЧС, через 10 минут возгорание было локализовано, а вскоре – полностью потушено. Пострадавших нет», - отметил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

Также он добавил, что загорелось 5 кв.метров обшивки. Всего тушили пламя пять человек с одной единицей техники.

Александра Маслова

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