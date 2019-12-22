Структурный передел: Дума пошла на конфликт с администрацией

Дума отклонила предложенную мэрией Находки структуру администрации города, сообщает DIETA.RU.

На декабрьском заседании Думы города Находки депутаты рассмотрели около 20 вопросов. Утвердили бюджет на 2020 год, привели местные документы в соответствие федеральному законодательству. Обычная работа муниципальных парламентариев, в общем.

Но два ключевых взаимосвязанных вопроса, внесенных главой Находки, депутаты отклонили. Первый из них касался учреждения управления опеки и попечительства в качестве юридического лица. Второй – изменения структуры администрации города с включением в нее нового управления.

История с тем, чьими являются органы опеки и попечительства, берет свое начало в 2008 году. Тогда, муниципальной реформой и ФЗ-131 полномочия эти были переданы из-под администраций городов и районов на краевой уровень. В Приморье организовали территориальные отделы, замыкающиеся на краевиков, и на протяжении 11 лет эта система работала.

В году 2019 Законодательным Собранием Приморского края с подачи краевой администрации принято решение делегировать полномочия по опеке и попечительству на муниципальный уровень. Объяснили это власти необходимостью консолидировать работу в сфере опеки и попечительства в органах местного самоуправления и ликвидацией противоречия системы управления. Злые языки поговаривают, что это нужно для того, чтобы сократить число гражданских служащих в краевых структурах при реорганизации администрации края в Правительство, но на то они и злые языки, слушать их не надо.

Чтобы перевести органы опеки и попечительства под крыло администраций городов и районов, нужно создать соответствующие управления и отделы в этих самых администрациях. Такая работа в муниципалитетах проведена. А вот находкинские депутаты Думы отказались. И что теперь делать - непонятно, ведь краевой закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

«Я категорически не согласна с большинством коллег по решению вопроса о структуре администрации. Наша задача, как представительного органа – контроль исполнения полномочий главы городского округа и администрации, но не влияние на рычаги и ресурсы, с помощью которых он это делает. Что касается учреждения опеки как юридического лица в структуре администрации, это требование законодательства, так как местному самоуправлению передали отдельные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Получилось, что мы, люди, призванные представлять интересы населения, а особенно социально незащищенной его части, тормозим работу структуры, которая защищает права и интересы детей», - прокомментировала заместитель председателя Думы Татьяна Белоногова.

Дмитрий Санников