Полмиллиона на обучение и стажировка в Гонконге: студент ВГУЭС Вадим Бутко - победитель Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», сообщает DEITA.RU.

В Москве наградили победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России В. Путина. В финальных испытаниях приняли участие 150 конкурсантов, из которых победителями стали 10 человек. Студент 4-го курса кафедры математики и моделирования ВГУЭС Вадим Бутко не просто один из победителей, а обладатель самого высокого рейтинга среди всех участников.

Победителей поздравлял и награждал первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко:

«Кубок «Управляй!» отличается от многих других проектов тем, что здесь от участников требуются не только знания, но и готовность принимать решения, принимать на себя ответственность. Это главное отличие. Решение – это всегда ответственность. То, что вы проходили в кубке «Управляй!», процентов на 90 соответствует тем вызовам, той ответственности и тем решениям, которые вам предстоит принимать в реальной управленческой жизни», – обратился к участникам финала первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

«В этом году в кубке приняло участие почти в 2 раза больше участников, чем в прошлом году. Это говорит о том, что Россия – действительно страна возможностей, что наши студенты поверили в этот конкурс. Я хочу пожелать вам успеха и напомнить, что победители получат дополнительные 25 баллов при поступлении в магистратуру, стажировку в Гонконге и ряд других преимуществ», — добавил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Студент ВГУЭС Вадим Бутко говоря о своих победах и достижениях, неизменно отмечает роль университета и преподавателей: «Если бы мне снова понадобилось выбирать куда поступать, то я бы снова выбрал ВГУЭС. Для меня ВГУЭС – это место, где я смог себя реализовать. И в учебном плане, и в творческом, и в спортивном, и в области общественной жизни. Здесь, действительно, можно попробовать всё – только руку протяни. Убедился, что к моменту выпуска имеется множество возможностей и перспектив».

Это не первая победа студента ВГУЭС в крупнейших соревнованиях. В 2017 году в составе студенческой команды он был победителем первенства Global Management Challenge. В 2018 году занял первое место в номинации «Лидер молодёжного общественного объединения 18-30 лет» регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». В 2019 году принял участие в Зимней школе Банка ВТБ и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Финтех. Время меняться».

Среди призов, которые в этом году разыграли организаторы конкурса – 10 грантов по 500 тысяч рублей на обучение в любом вузе страны, недельная стажировка в российской компании в Гонконге и другие призы. Лучшие участники смогут войти в национальную сборную и представить страну в национальном финале мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Managment Challenge.

Екатерина Брязгунова