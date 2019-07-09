Студенты смогут подрабатывать, обучая школьников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Правительство выступило с инициативой наделения студентов правом вести занятия в школьных кружках и на факультативах. В скором времени депутаты рассмотрят предложение в Госдуме.

Авторы предложения сообщают, что документ направлен на соблюдение прав педагогических работников, замещающих должности воспитателей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и успешно осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность.

Также, по мнению инициаторов, законопроект может способствовать привлечению в профессию наиболее активных специалистов из числа обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Дмитрий Шевченко