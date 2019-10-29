Студентам предлагают писать письма для поступления на бюджет

Депутаты Госдумы предложили принимать абитуриентов на бесплатное обучение в вузы, если молодые люди смогут доказать свое реальное желание учиться и работать по профессии. Об этом сообщает DEITA.RU.

В качестве теста на заинтересованность парламентарии предложили ввести мотивационные письма будущих студентов, в которых последние должны будут подробно рассказать о себе, своих планах на будущее и объяснить, почему именно они достойны занять одно из ограниченных бюджетных мест в высшие образовательные учреждения.

Автором инициативы стал депутат Госдумы Борис Чернышев. Политик обосновал необходимость введения дополнительной возможности для бесплатного получения высшего образования тем, что современная система оценки абитуриентов не позволяет выявить действительно заинтересованных в учебе и получении конкретной профессии молодых людей. Депутат уверен, что внедрение давно практикующих в мире мотивационных писем позволит в будущем решить проблему с последующим после получения диплома трудоустройством по профессии.

«Таким образом на бюджетные места попадут именно те ребята, который действительно заинтересованы в той или иной профессии и готовы посвятить ей свою жизнь», - заявил Чернышев.

В нижней палате отметили, что письмо с проектом закона уже направлено в Министерство науки и высшего образования.

Екатерина Цой