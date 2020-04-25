Новости
Он оглянулся посмотреть: Максим Леонидов задержан за нарушение режима самоизоляции
25 Апрель 2020, 22:08
Инфицированный COVID-19 мужчина пытался на поезде пересечь весь Дальний Восток
25 Апрель 2020, 21:20
Плюс 34: новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Приморье
25 Апрель 2020, 20:18
Студентка медицинского вуза в Приморье заразилась коронавирусом
25 Апрель 2020, 19:18
Банки будут блокировать счета без объяснения причин
25 Апрель 2020, 19:15
Собчак вступилась за бизнес крабового короля
25 Апрель 2020, 18:29
Робот разрешил: Отпускать россиян на прогулку может начать система
25 Апрель 2020, 18:14
Фрегат «Маршал Шапошников» модернизируют в Приморье
25 Апрель 2020, 17:45
Студентка медицинского вуза в Приморье заразилась коронавирусом
Девушка работает медицинской сестрой
В пятницу 25 апреля стало известно, что студентка Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) в Приморском крае заразилась COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU.
Информация размещена на официальном портале правительства Приморского края. Отмечается, что девушка работает медицинской сестрой в краевой детской клинической больнице №1. Роспотребнадзор Приморья сообщает, что в отделении, где работала инфицированная сотрудница, госпитализация новых пациентов временно приостановлена.
Как и полагается в подобных случаях, устанавливаются контактные лица. На данный момент в отделении медучреждения говорят о спокойной ситуации. Так, 18 апреля девушка закончила работу, и в следующий раз прийти в медучреждение должна была во вторник, 21 апреля, но днём ранее пожаловалась на недомогание и ушла на больничный. Через несколько дней стали известны результаты теста на наличие вируса COVID-19 в организме, они показали положительное значение.
Те лица, которые получали медицинскую помощь в отделении краевой детской клинической больнице №1, продолжают её получать, новых же пациентов направляют в другие отделения медучреждения.
Студентку поместили в инфекционный госпиталь, отмечается удовлетворительное состояние пациентки. Место проживания девушки (общежитие вуза) подвергли дезинфекции, включая все места общего пользования.