Студентка медицинского вуза в Приморье заразилась коронавирусом

В пятницу 25 апреля стало известно, что студентка Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) в Приморском крае заразилась COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU.

Информация размещена на официальном портале правительства Приморского края. Отмечается, что девушка работает медицинской сестрой в краевой детской клинической больнице №1. Роспотребнадзор Приморья сообщает, что в отделении, где работала инфицированная сотрудница, госпитализация новых пациентов временно приостановлена.

Как и полагается в подобных случаях, устанавливаются контактные лица. На данный момент в отделении медучреждения говорят о спокойной ситуации. Так, 18 апреля девушка закончила работу, и в следующий раз прийти в медучреждение должна была во вторник, 21 апреля, но днём ранее пожаловалась на недомогание и ушла на больничный. Через несколько дней стали известны результаты теста на наличие вируса COVID-19 в организме, они показали положительное значение.

Те лица, которые получали медицинскую помощь в отделении краевой детской клинической больнице №1, продолжают её получать, новых же пациентов направляют в другие отделения медучреждения.

Студентку поместили в инфекционный госпиталь, отмечается удовлетворительное состояние пациентки. Место проживания девушки (общежитие вуза) подвергли дезинфекции, включая все места общего пользования.