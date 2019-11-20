Студентом быть выгодно до 30 лет

Депутаты Госдумы предложили Правительству поднять допустимый возраст для льготников. Так, студенты и аспираты получат возможность летать «со скидкой» до 30 лет, сообщает DEITA.RU.

На сегодняшний день субсидии положены гражданам до 23 лет – учащимся и нет. Это касается перелетов в Калининград, Крым и в дальневосточные регионы.

По сообщению «Известия», эксперты отмечают, что новая инициатива, с одной стороны, поможет молодежи более активно путешествовать. С другой стороны, платежеспособная часть граждан моложе 30 может составить серьезную категорию льготникам – инвалидам, многодетным и пенсионерам. Ведь количество билетов на каждый регион, где полагается субсидия, ограничено.

С предложением о повышении льготного возраста к Дмитрию Медведеву обратилась депутат Госдумы Наталья Кувшинова. Отмечается, что Общероссийское объединение пассажиров положительно отозвалось об инициативе.

Напомним, что конфликт с авиаперевозчиком «Аэрофлот» лишь недавно завершился на Дальнем Востоке. Так, старт продаж билетов на 2020 год начался лишь 8 ноября, хотя ранее открывался в начале осени.

Это связано с тем, что авиамагнат долгое время отказывался продолжать работу по «плоским трарифов», объясняя это тем, что система довольно убыточна.

Александра Маслова