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Студентов ДВФУ сравнили с известным китайским блюдом
Студентов ДВФУ сравнили с известным китайским блюдом – гобаджоу. Результаты сравнения оказались не в пользу университета на острове Русский. Об этом сообщает DEITA.RU.
Юморной пост, который, скорее всего, является скрытой рекламой одного из ресторанов китайской кухни во Владивостоке, появился в популярном сообществе у молодежи столицы. Авторы публикации привели небольшое статистическое расследование того, сколько процентов студентов ДВФУ успешно «заканчивают» учебу и какой процент заказов тушеного мяса в кисло-сладком соусе «заканчиваются» успешно.
«Семьдесят процентов студентов ДВФУ заканчивают его успешно. Сто процентов заказов гобаджоу с доставкой на дом заканчивают успешно. ДВФУ – 0. Гобаджоу – 1. Уважаемые студенты, заказывайте гобанятину, вместо пяти лет стараний», - говорится в публикации.
Большинство интернет-пользователей восприняли игру слов с юмором, но нашлись и те, кто решил внести поправки в расчеты «исследователей».
«Семьдесят процентов? Что за бред? После первой же сессии «отлетает» пятьдесят процентов, около пятнадцати из оставшихся во время последующей учебы, пять процентов - перед дипломом. Итого, не более тридцати процентов первокурсников ДВФУ в итоге получают дипломы», - высказались сами студенты.
Екатерина Цой