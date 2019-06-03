Студентам официально разрешат работать в школе без педобразования, сообщает DEITA.RU. Такой законопроект собираются представить к первому чтению в Госдуме, говорит вице-премьер Татьяна Голикова.

Такие меры позволят школам привлекать к обучению детей студентов и аспирантов без педагогического образования. Если молодой специалист талантлив, прекрасно знает свою сферу и хочет работать с детьми, препятствий для него станет меньше. Таким специалистам разрешат вести кружки и секции.

Первое слушание по законопроекту запланировано на июль. Известно также, что порядок приема молодых специалистов на работу определит Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения.

Анастасия Туркова