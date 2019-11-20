Студентов-медиков Приморья приглашают на ярмарку вакансий

Выпускникам медицинских учебных заведений Приморья предлагают познакомиться с будущими работодателями в рамках ярмарки вакансий, которая состоится в пятницу и субботу, 22 и 23 ноября, на базе ТГМУ. Об этом сообщает DEITA.RU.

В краевом департаменте здравоохранения рассказали, что мероприятие ежегодно проводится для студентов-медиков всех специальностей, чтобы помочь молодым людям найти себе перспективное рабочее место уже на этапе обучения.

«По итогам весенней аналогичной выставки более двухсот студентов-выпускников влились в команду врачей разных больниц и поликлиник края. Думаю, что в рамках осенней ярмарки трудовые договоры заключат еще большее количество молодых специалистов», - отметил глава ведомства Приморья Виктор Фисенко.

Организаторы мероприятия заявили, что на будущих выходных свои вакансии на ярмарке представят свыше пятидесяти учреждений здравоохранения со всего края. Отмечается, что будущие работодатели готовы заключить целевой договор как с ординаторами, а так и со студентами старших курсов медуниверситета.

Кстати, помимо перспектив трудоустройства, гости мероприятия примут участие в информационных встречах и круглых словах, спикеры которых подскажут молодым людям с чего следует начинать свой профессиональный путь, к каким трудностям следует быть готовым и на какие перспективы могут рассчитывать те или иные дипломированные специалисты.

«Будущим гостям мероприятия следует знать, что в четверг, двадцать первого ноября, в ТГМУ пройдет большая дискуссия на тему работы в районных медицинских учреждениях. Ярмарка вакансий заработает с десяти утра на следующий день в большом зале ТГМУ», - рассказали в университете.

Подробнее ознакомиться с программой ярмарки вакансий, проводимой в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» можно на официальном сайте ТГМУ.

Екатерина Цой