Студентов-медиков в закрытом на карантин общежитии кормит вуз в Хабаровске

Дальневосточный государственный медицинский университет взял на себя обеспечение продовольствием студентов, которые остались в общежитии, сообщает ИА DEITA.RU.

Принадлежащее вузу общежитие, расположенное в центре города, закрыто на карантин вместе с оставшимися там студентами. В основном это граждане Средней Азии, не сумевшие вовремя вернуться домой, всего 73 человека, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

«В одном из корпусов нашего общежития, несмотря на переход на дистанционное обучение, оставалось 95 человек. Многие из них – студенты из стран Средней Азии. Они просто не смогли уехать домой из-за того, что границы в связи с угрозой распространения закрыты. Многие из ребят работали в клиниках Хабаровска медбратьями, медсёстрами», – сказал ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий, отметив, что часть учащихся пришлось госпитализировать.

Университет оплатил студентам двухнедельных запас продуктов: макароны, картофель, крупы, овощи, хлеб, соль и так далее. Если новых зараженных не будет, через две недели карантин будет снят, и из общежития можно будет выходить.