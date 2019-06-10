Госдума поддержала выплату стипендий студентам даже при блокировке счетов вуза, сообщает DEITA.RU.

Группа депутатов расширила возможности бюджетных учреждений, у которых заблокированы счета. Они получат возможность перечислять стипендии, деньги, выделяемые на материальную помощь, и другие платежи студентам очного отделения. Выплаты будут делаться из бюджетных средств: федеральных, региональных или местных.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев сказал, что приезжающие из других городов студенты не имеют многих возможностей для заработка, поэтому нельзя оставлять их без средств. Нельзя быть жестокими и с сиротами, инвалидами или попавшими в сложную ситуацию людьми.

Анастасия Туркова