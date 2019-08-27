На смену военным кафедрам в России пришли военные учебные центры, в которых при желании смогут обучаться студенты любых вузов, сообщает DEITA.RU.

Пройдя обучение по той или иной военной специальности, бывший курсант обязан будет отслужить несколько лет по контракту, иначе нужно будет возмещать государству средства, затраченные на его обучение.

Ожидается, что пройти учебу можно будет по следующим направлениям: сержант, что рядовой, офицер запаса и кадровый офицер.

Те студенты, которые хотят посвятить свою студенческую жизнь исключительно учебе, получат отсрочку от армии. В общем, отучиться после школы в колледже, бакалавриате, а также в магистратуре можно будет, не опасаясь быть призванными, пишет «Парламентская газета».

Екатерина Брязгунова