Студенты ДВФУ стали финалистами кейс-чемпионата CaseCupUTMN 2020

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в партнерстве с Тюменским государственным университетом подвели итоги всероссийского конкурса студентов и выпускников по решению реальных отраслевых задач для российских и международных компаний. В тройку победителей вошли команды Дальневосточного федерального университета.

Участниками кейс-чемпионата стали 984 студента из 55 вузов России. В этом году заявок поступило в три раза больше. Профессиональный конкурс приобретает международный масштаб. Среди зарегистрированных участников были студенты из Азербайджана, Узбекистана и Турции.

Конкурсанты должны были объединиться в команды и разработать решение одной из отраслевых задач для конкретной компании. Мобильный оператор Tele2 оценивал кейсы талантливой молодежи по маркетингу и ведению переговоров. В этой номинации первое место получила команда Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». А второе и третье место заняли команды X-lam и «Дальневосточные тигрицы» Дальневосточного федерального университета. Стоит заметить, что между крупнейшим дальневосточным вузом и Tele2 подписано соглашение о сотрудничестве, которое университет и оператор заключили на полях IV Восточного экономического форума. В его рамках студенты принимают участие в стипендии Tele2 и программе стажировки Tele2 Praktik. Некоторые бывшие стажеры сегодня уже являются сотрудниками компании.

Людмила Калашникова, руководитель службы по развитию массового рынка приморского филиала Tele2:

«Каждая команда в рамках конкурса решала реальные бизнес-кейсы, предоставленные компаниями-партнерами CaseCupUTMN 2020. Студенты разбирались в вопросах экономики, менеджмента, маркетинга, ведения успешных переговоров, нефтегазовой отрасли, юриспруденции, IT-технологий. Команды из ДВФУ продемонстрировали навыки успешного решения отраслевых задач, знания информационных технологий и стали финалистами конкурса. Члены жюри высоко оценили уровень подготовки конкурсантов. В качестве одной из наград Tele2 предоставит победителям бесплатную мобильную связь сроком на полгода»