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Студенты ДВФУ вышли в финал международного инженерного чемпионата

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Команда «Дважды два» Дальневосточного федерального университета продолжает демонстрировать высокие результаты на международных первенствах по инженерному искусству «CASE-IN». На сей раз они вышли в финал одного из самых престижных отраслевых конкурсов мира, сообщает DEITA.RU.

Ранее команда «2х2» уже добивалась подобного результата, представив по ходу прошлого финала лучшее решение в сфере энергосбережения, за что приморские студенты получили специальную награду.

Финал осеннего кубка «CASE-IN» состоится в российской столице в декабре. Конкурс инженерного мастерства проводится при содействии президентской платформы «Россия – страна возможностей». На чемпионат съедутся сотни участников со всей России и из-за рубежа.

Чемпионат «CASE-IN» проводится дважды в год. Этот проект направлен на популяризацию инженерных профессий в молодежной среде. Интересно, что каждый новый турнир проводится в рамках уникальной тематики. Например, в этом году ведущие технари будут бороться друг с другом в номинации «цифровая трансформация».

Чемпионат «CASE-IN» признан мировым сообществом в качестве одного из 15 ведущих инженерных турниров на планете. В нем принимают участие не только студенты, но и школьники, а также действующие специалисты в сфере ТЭК.

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