Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) в пяти дальневосточных регионах, в которых работают филиалы компании, проведет Энергодиктант для студентов младших курсов профильных специальностей.

24 мая в вузах и техникумах Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре и Алдана будущие энергетики напишут диктант.

Инициатор организации и проведения первого подобного на Дальнем Востоке образовательного мероприятия стали участники Сообщества молодых работников РусГидро в ДРСК.

По словам организаторов, главной целью является как проверка уровня знаний русского языка будущих энергетиков, так и дальнейшая профессиональная ориентация студентов. Современный инженер обязан не только соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к его специальности, но и быть грамотным в области знания родного языка.

24 мая в Хабаровском крае студенты 1-2 курсов электроэнергетического института Дальневосточного государственного университета путей сообщения и электротехнического факультета Комсомольского-на-Амуре государственного университета, а также учащиеся направления «Энергоснабжение» Хабаровского техникума железнодорожного транспорта напишут свой первый Энергодиктант. Его результаты станут известны через неделю. Лучшим будут вручены дипломы отличников и памятные призы, а все участники акции получат именные сертификаты.