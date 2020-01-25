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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Студенты московского политеха довели Миклушевского до седины

миклушевский

Новые фотографии бывшего губернатора Приморского края удивляют жителей региона, сообщает DEITA.RU.

На кадрах, опубликованных на официальной инстаграм-странице нынешнего ректора  Московского политехнического университета, видно, что регулярное общение с учащимися вопреки приметам не омолодило бывшего чиновника. Снимки сделаны на встрече с активистами, проведенной перед Днем студента.

«Поговорили о предпринимательстве среди молодежи, а также об актуальных профессиях и об обновлении образования», – написал Владимир Владимирович.

Фотографии не скрывают, что за прошедшее с момента перевода в Политех время экс-губернатор заметно поседел. Возможно, для приморцев перемены выглядят более явными и оттого, что обычно попадающий в объектив Миклушевский здесь одет в неформальном стиле.

Напомним, Владимир Миклушевский попал в Приморье тоже в качестве ректора – он возглавил ДВФУ в 2010 году. В 2012 году он стал и.о. губернатора края, а затем и полноценно занял кресло руководителя в Белом доме. В 2017 году приказом Минобрнауки назначен исполняющим обязанности ректора Московского политехнического университета, где вскоре и стал полноправным главой ректората.

Елена Кот

Миклушевский новый
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