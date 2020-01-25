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Студенты московского политеха довели Миклушевского до седины
Новые фотографии бывшего губернатора Приморского края
удивляют жителей региона, сообщает DEITA.RU.
На кадрах, опубликованных на официальной инстаграм-странице нынешнего ректора Московского политехнического университета, видно, что регулярное общение с учащимися вопреки приметам не омолодило бывшего чиновника. Снимки сделаны на встрече с активистами, проведенной перед Днем студента.
«Поговорили о предпринимательстве среди молодежи, а также об актуальных профессиях и об обновлении образования», – написал Владимир Владимирович.
Фотографии не скрывают, что за прошедшее с момента перевода в Политех время экс-губернатор заметно поседел. Возможно, для приморцев перемены выглядят более явными и оттого, что обычно попадающий в объектив Миклушевский здесь одет в неформальном стиле.
Напомним, Владимир Миклушевский попал в Приморье тоже в качестве ректора – он возглавил ДВФУ в 2010 году. В 2012 году он стал и.о. губернатора края, а затем и полноценно занял кресло руководителя в Белом доме. В 2017 году приказом Минобрнауки назначен исполняющим обязанности ректора Московского политехнического университета, где вскоре и стал полноправным главой ректората.
Елена Кот