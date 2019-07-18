В центральную больницу Пожарского района Приморья приехало шесть студентов из ТГМУ и ДВГМУ Хабаровска для прохождения практики, сообщает DEITA.RU.

Как отметила главный врач медицинского учреждения Нина Коробко, студенты проходят практику в стационаре, где осваивают работу медсестры.

«Одна студентка четвертого курса педиатрического факультета трудится помощником врача», - отметила главврач больницы.

Все студенты имеют своих наставников, которые помогают им на практике лучше постичь искусство врачевания. Все наставники имеют более 30 лет опыта работы в сфере здравоохранения.

«Будущие врачи осваивают навыки работы в медучреждении: помогают ухаживать за пациентами, учатся проводить инструментальные обследования, медицинские манипуляции, а также внутримышечные и внутривенные инъекции. А помощник доктора непосредственно принимает участие в осмотре больных, приобретает необходимый клинический опыт», – рассказала Нина Коробко.

Отметим, что все ребята, приехавшие на практику из ТГМУ, были зачислены в университет по целевой программе, в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Приморском крае».

По словам главврача, ребята ответственно подходят к своей работе и планируют в дальнейшем посвятить свою жизнь медицине. Некоторые из них уже определились с дальнейшим направлением.

Как отметили в департаменте здравоохранения Приморья, все молодые люди в дальнейшем могут рассчитывать на меры социальной поддержки, предусмотренные краевым законодательством для медработников с начала этого года.

Иван Юрьев