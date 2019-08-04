Жители Приморского края, которым приходится пользоваться электричками, жалуются на недостаточное количество вагонов, сообщает DEITA.RU. Об этом местные жители пишут в паблике dpskontrol_125rus.

По словам пассажиров, в субботу, 3 августа, утренняя электричка, выполнявшая рейс «Уссурийск — Владивосток» состояла всего лишь из четырех вагонов.

«Людей — детей, пенсионеров, туристов из Китая — везут, как скот. Других слов просто нет. РЖД, кончились вагоны? — пишут люди в соцсетях. — В вагонах душегубка, электричка переполнена... Китайцы селфи делали на фоне всей этой «пассажирской перевозки». Стыдно было за Приморье».

Граждане задаются главным вопросом: «Почему всего четыре вагона?». Не так давно электропоезда ходили для людей, тут же отмечают постоянные пассажиры.

Аналогичная ситуация с «дачными» маршрутами. Утром на Луговой перрон заполнен.

Екатерина Брязгунова