«Стыдно за Приморье» — люди недовольны ситуацией на железной дороге
Жители Приморского края, которым приходится пользоваться электричками, жалуются на недостаточное количество вагонов, сообщает DEITA.RU. Об этом местные жители пишут в паблике dpskontrol_125rus.
По словам пассажиров, в субботу, 3 августа, утренняя электричка, выполнявшая рейс «Уссурийск — Владивосток» состояла всего лишь из четырех вагонов.
«Людей — детей, пенсионеров, туристов из Китая — везут, как скот. Других слов просто нет. РЖД, кончились вагоны? — пишут люди в соцсетях. — В вагонах душегубка, электричка переполнена... Китайцы селфи делали на фоне всей этой «пассажирской перевозки». Стыдно было за Приморье».
Граждане задаются главным вопросом: «Почему всего четыре вагона?». Не так давно электропоезда ходили для людей, тут же отмечают постоянные пассажиры.
Аналогичная ситуация с «дачными» маршрутами. Утром на Луговой перрон заполнен.
Екатерина Брязгунова