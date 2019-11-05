Субботник перед сдачей долгостроя провели в Приморье

В пятницу, 1 ноября, благоустройство территории в посёлке Суражевка около дома по улице Ярославская провели сотрудники администрации Приморья, Корпорации развития Приморского края и фонда обманутых дольщиков, сообщает DEITA.RU.

Как отметила генеральный директор ОАО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю, в ближайшее время дом будет сдан в эксплуатацию, в него заедет более 30 семей из Приморья.

«Это наш первый объект, который удалось завершить за полгода работы фонда обманутых дольщиков. Поэтому мы решили сами сделать благоустройство территории вокруг дома. За последний год было проведено достаточно много работы, зарегистрирован Фонд обманутых дольщиков, получены средства, специалисты трудились 24 часа 7 дней в неделю. Поэтому приезд сюда на субботник это заключительный аккорд для наших специалистов, они должны видеть плод своей деятельности», – рассказала гендиректор Ольга Сун-жаю.

По ее словам, работники корпорации совместно с госслужащими подготовят почву для газона, посадят 50 деревьев, соберут вокруг дома мусор, а также побелят бордюры и покрасят перила.

На субботник приехал и врио вице-губернатора Приморья Михаил Петров, который рассказал, что дом готов практически на 100%.

«На объекте осталось провести только работы по благоустройству, это около 0,5%. Уже сейчас почти все готово к вводу дома в эксплуатацию, вся необходимая документация подготовлена и зарегистрирована. Основной пласт работы госслужащих был проведен в кабинетах, поэтому чтобы почувствовать себя причастными к завершению стройки, мы также принимаем участие в благоустройстве территории», - подчеркнул заместитель губернатора Михаил Петров.

Отметим, что до конца года Фонд обманутых дольщиков планирует ввести в эксплуатацию три многоквартирных дома в Артеме и еще один во Владивостоке.

Иван Крышан