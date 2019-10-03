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Сублимированную лапшу признали опасной для здоровья

3 Октябрь 2019, 19:30

лапша

Роскачество назвало опасные для здоровья россиян марки лапши быстрого приготовления. Об этом сообщает DEITA.RU.

В тестах приняли участие семнадцать популярных у населения марок сублимированной лапши. Четырнадцать из них были отечественного производства, одна приехала в Россию из Южной Кореи, две - из Казахстана.

По итогу проверки, ведомство не советует регулярно употреблять в пищу ни один из представленных образцов - в каждом из них были обнаружены нарушения.

Так, например, в лапше марки «Биг ланч» обнаружены различные пестициды, которые, как известно, являются одной из главных причин смерти от отравления. В муке для изготовления лапши нашли следы от регуляторов роста растений в «Золотистой жатве», «Роллтоне» и «Моей цене».

В восьми продуктах обнаружили следы охратоксина - вещества, вызывающего поражение почек, в пяти - микотоксина зеараленона (природного токсина).

У двенадцати марок обнаружено некачественное подсолнечное масло и превышено количество сои.

Специалисты с удивлением отметили, что пресловутых искусственных красителей и консерватнов в образцах лапши не было, а уровень глукамата натрия не превысил установленные нормы. Мясо в составе шестнадцати образцах действительно оказалось натуральным.

Екатерина Цой

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