Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сказал, что Россия встретит любого иностранного инвестора так же, как российского производителя, и откроет доступ к субсидиям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИАФАН.

На «Иннопром — 2019» Мантуров заявляет: это первый раз, когда одним из партнеров форума становится Турция. По словам министра, наши два государства объединены устойчивыми торговыми связями, инвестициями и поддерживаемым конструктивным диалогом. А это, в свою очередь, влияет на динамику товарооборота: он увеличился в прошлом году на шестнадцать процентов, став больше $25 млрд.

Мантуров увидел выгоду и потенциал в развитии сотрудничества по следующим направлениям: авиастроение, судостроение и фармацевтика.

Замминистра торговли Турции Йылмыз Гонджа сказал со своей стороны, что к 2021 году страна поставила задачу увеличить товарооборот с Россией и Турцией до $900 миллиардов. Анастасия Туркова