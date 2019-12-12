Субсидированные билеты можно будет купить онлайн

Минтранс и пенсионный фонд заняты разработкой схем продажи льготных билетов онлайн, сообщает DEITA.RU.

Так, по сообщению «Парламентской газеты», схема только начинает разрабатываться. Пока не определились конкретные правовые документы, которые требуют изменений. Представители министерства отмечают, что процесс работы над этим вопросом запланирован на 2021 год.

Ранее СМИ отмечали, что пассажиры обращались к главе Минтранса Евгению Дитриху с просьбой заняться ситуацией с субсидиями на авиаперевозки. К примеру, на Дальнем Востоке субсидируемые билеты можно купить только лично, простояв в очереди.

Напомним, глава Минтранса подчеркнул, что программы субсидий давно требуют реформы. В частности, это относится к полетам в Крым, Калининград и на Дальний Восток.

Александра Маслова