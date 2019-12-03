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Суд арестовал миллионы у бывшего зама Путина

ишаев

Подсудимый обвиняется в хищении средств у крупнейшей нефтяной компании, сообщает DEITA.RU.

Басманный суд Москвы продолжает рассмотрение дела Виктора Ишаева – бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке. Его обвиняют в хищении средств у «Роснефти».

Как пишет РИА Новости, суд постановил арестовать порядка 10 миллионов рублей на счетах Ишаева. Он подал жалобу в Мосгорсуд на это решение. Сообщается, что всего под арестом 9 млн рублей, 13 тысяч долларов, 500 евро, также йены и юани.

Напомним, сейчас Ишаев находится под домашним арестом. Следствие считает, что с 2014 по 2017 годы, когда Ишаев был вице-президентом «Роснефти», он заключил договоры аренды помещений в Хабаровске по завышенным ценам. Ему вменяют причинение ущерба в размере 5,7 млн рублей.

Елена Миронова

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