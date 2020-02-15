Суд не хочет отправлять вернувшихся из Китая на принудительный карантин

Россияне продолжают совершать массовые побеги из больниц, где их содержат на карантине по коронавирусу, сообщает ИА DEITA.RU. Только из питерской больницы сбежали пять человек.



Жители Санкт-Петербурга продолжают совершать побеги из карантина Боткинской больницы города. По данным на пятницу, 14 февраля, из инфекционного отделения сбежали уже четверо. Первой стала Алла – она и выложила в Сеть план здания и советы для беглецов. Дело в том, что каждая палата запирается на электронный замок, открыть который можно только снаружи. Закрывается также коридор с лифтами. Женщина поняла, как можно взломать систему.

В пятницу стало известно, что из больницы сбежали еще три человека. У всех были подозрения на наличие коронавируса.

Пока разбирательства идут только с первой беглянкой – Аллой. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал иск в суд с требованием обязать женщину пройти двухнедельный карантин. Как пишут «Невские новости», суд вернул истцу заявление и отказал в помещении женщины на карантин.