Суд не хочет отправлять вернувшихся из Китая на принудительный карантин

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Уже несколько россиян сбежало из больницы – у них подозревали коронавирус
Россияне продолжают
совершать массовые побеги из больниц, где их содержат на карантине по
коронавирусу, сообщает ИА DEITA.RU. Только из питерской больницы сбежали пять
человек.
Жители Санкт-Петербурга продолжают совершать побеги из карантина Боткинской больницы города. По данным на пятницу, 14 февраля, из инфекционного отделения сбежали уже четверо. Первой стала Алла – она и выложила в Сеть план здания и советы для беглецов. Дело в том, что каждая палата запирается на электронный замок, открыть который можно только снаружи. Закрывается также коридор с лифтами. Женщина поняла, как можно взломать систему.
В пятницу стало известно, что из больницы сбежали еще три человека. У всех были подозрения на наличие коронавируса.
Пока разбирательства идут только с первой беглянкой – Аллой. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал иск в суд с требованием обязать женщину пройти двухнедельный карантин. Как пишут «Невские новости», суд вернул истцу заявление и отказал в помещении женщины на карантин.