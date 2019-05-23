У двух хабаровчан нашли икру на 19 миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.



В Хабаровском крае суд рассмотрел дело в отношении двух браконьеров, которые попались на добыче черной икры. Всего мужчины наловили деликатеса на 19 миллионов рублей - икру они отправляли в Москву почти пять лет.

Суд вынес странное решение: каждого из двух браконьеров оштрафовали всего на 1,5 млн рублей и приговорили к 5 годам колонии. Что делать с остальными 17 миллионами, неизвестно.

Сообщается, что в расследовании приняли участие сотрудники ФСБ по Хабаровскому краю.

Елена Миронова