Верховный суд вынес свой вердикт о возможности волеизъявления народа, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Северные новости".
Жителям Архангельской области не дадут шанса цивилизованно высказать своё отношение к строительству мусорного полигона в районе станции Шиес, прогремевшей на всю страну после многочисленных акций протеста.
Несмотря на то, что областной суд согласовал референдум с вопросом о свалке, Верховный Суд России посчитал такое развитие событий неправильным и отменил решение нижестоящей инстанции.
Ранее о недопустимости подобного референдума заявляли депутаты Законодательного собрания Архангельского края, которые посчитали его проведение незаконным. Теперь к их мнению добавилось решение главной судебной инстанции государства.
Тем временем строительство мусорного полигона пока остановлено, однако местные жители всё ещё опасаются возобновления работ по её возведению.
Дмитрий Шевченко