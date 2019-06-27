Верховный суд вынес свой вердикт о возможности волеизъявления народа, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Северные новости".

Жителям Архангельской области не дадут шанса цивилизованно высказать своё отношение к строительству мусорного полигона в районе станции Шиес, прогремевшей на всю страну после многочисленных акций протеста.

Несмотря на то, что областной суд согласовал референдум с вопросом о свалке, Верховный Суд России посчитал такое развитие событий неправильным и отменил решение нижестоящей инстанции.

Ранее о недопустимости подобного референдума заявляли депутаты Законодательного собрания Архангельского края, которые посчитали его проведение незаконным. Теперь к их мнению добавилось решение главной судебной инстанции государства.

Тем временем строительство мусорного полигона пока остановлено, однако местные жители всё ещё опасаются возобновления работ по её возведению.

Дмитрий Шевченко