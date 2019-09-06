Суд дозволил петуху Морису кукарекать утром и продолжать будить жалующихся соседей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Reuters.

Во Франции хозяйку петуха хотели обязать выплачивать компенсацию соседям, которым птичьи крики мешали спать по утрам. Но вышло иначе: суд отказался заставлять птицу вести себя тихо. Штраф в тысячу евро его владелица тоже платить не должна, постановили в суде.

Добавим, что петух помешал горожанину, который купил второй дом в деревне и просыпался раньше, чем ожидал, из-за голосистой птицы. Тем не менее, обвинить петуха в несоблюдении общественного порядка не удалось.

Анастасия Туркова