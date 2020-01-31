Суд признал стройку в сквере на Тобольской незаконной

Глава Владивостока обратился в прокуратуру по незаконному оформлению прав хозяйственника на сквер по улице Тобольской, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в самом ведомстве, была проведена проверка. Прокуратура края установила, что земельный участок более 13 кв.м. по площади стал муниципальной собственностью в 2017 году – и оформлен был под размещение парка.

Позже обнаружили, что некое юридическое лицо зарегистрировало на себя объект незавершенного строительства, который по документам значится, как «парк». Согласно записям, готовность объекта составляла 59%. Согласно закону, владелец капитальной постройки на земельном участке может стать и владельцем самой земли. Однако, здесь дело было неоднозначным.

Прокурорская проверка выявила, что объект строительства не является капитальным – поэтому и право на него оформлено незаконно. По этой же причине оформление земли в собственность не было доведено до конца.

В итоге суд признал, что у компании нет прав собственности на указанный строительный объект на парковой территории в районе Тобольской.

29 января суд постановил удовлетворить требования прокурора. Пока что решение не вступило в законную силу.