telegr wh call

Новости

Суд признал стройку в сквере на Тобольской незаконной

31 Январь 2020, 15:00

Новые причины разводов в России назвал эксперт

31 Январь 2020, 14:40

Три нарушения - лишение: новые штрафы ГИБДД

31 Январь 2020, 14:20

Китай после эпидемии – какие выводы сделает Председатель Си?

31 Январь 2020, 14:05

Метель на Сахалине: Закрыты школы и дороги, задерживаются авиарейсы

31 Январь 2020, 14:00

Вера Щербина прояснила ситуацию по Патроклу

31 Январь 2020, 13:40

Два человека пострадали при взрыве дома во Владивостоке

31 Январь 2020, 13:21

Целоваться опасно: рекомендации Роспотребнадзора по коронавирусу

31 Январь 2020, 13:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Суд признал стройку в сквере на Тобольской незаконной

парк, сквер, качели, отдых, лес

Прокуратура провела проверку по строительству на территории сквера

Глава Владивостока обратился в прокуратуру по незаконному оформлению прав хозяйственника на сквер по улице Тобольской, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в самом ведомстве, была проведена проверка. Прокуратура края установила, что земельный участок более 13 кв.м. по площади стал муниципальной собственностью в 2017 году – и оформлен был под размещение парка.

Позже обнаружили, что некое юридическое лицо зарегистрировало на себя объект незавершенного строительства, который по документам значится, как «парк». Согласно записям, готовность объекта составляла 59%. Согласно закону, владелец капитальной постройки на земельном участке может стать и владельцем самой земли. Однако, здесь дело было неоднозначным.

Прокурорская проверка выявила, что объект строительства не является капитальным – поэтому и право на него оформлено незаконно. По этой же причине оформление земли в собственность не было доведено до конца.

В итоге суд признал, что у компании нет прав собственности на указанный строительный объект на парковой территории в районе Тобольской.

29 января суд постановил удовлетворить требования прокурора. Пока что решение не вступило в законную силу.

Читайте также:

Суд защитил сквер от точечной застройки

«Живи, наш сквер»: приморцы вышли против точечной застройки

Борьба за сквер во Владивостоке набирает обороты

Александра Маслова

Популярное

Депутат выступил против «стройки Путина»

Коронавирус временно убил рынок на Спортивной во Владивостоке

Мишустин закрыл границу от Китая

Цифровое телевещание в Приморье отключат на профилактику
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...