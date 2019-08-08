Банки не будут штрафовать за жестокость по отношению к должникам, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Коммерсантъ» и экспертов.

Верховный суд отказался штрафовать банк за жесткое обращение с заемщиком и создал тем самым прецедент. Не исключено, что теперь этим воспользуются и другие кредитные организации.

Поводом для споров стала ситуация с женщиной, которая оформила кредит на авто и не стала его выплачивать. Вскоре она подала заявление в суд, жалуясь на сотрудников банка: те оказывали на нее психологическое давление и не выбирали выражений. По ее словам, имели место быть угрозы причинения вреда здоровью.

В первой инстанции суд обязал банк выплатить клиентке штраф, но кредитная организация дошла до Верховного суда. Последний выплату штрафа отменил.

Теперь судам первых инстанций придется руководствоваться постановлением Верховного суда в решении подобных споров.

Анастасия Туркова