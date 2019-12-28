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Суд во Владивостоке оправдал обвиняемых в мошенничестве на 10 млн рублей
28 Декабрь 2019, 07:45
Суд во Владивостоке оправдал обвиняемых в мошенничестве на 10 млн рублей
Оправдательный приговор вынес Ленинский районный суд
Владивостока двоим фигурантам, которых обвиняли в мошенничестве на 10,6 млн
рублей, сообщает DEITA.RU.
Как пишет издание «ЗМ», история началась год назад. Двое жителей Владивостока, один из которых адвокат, подали заявления на трех людей, обвинив их в хищении 10,6 млн рублей обманным путем.
Правоохранительные органы сразу же возбудили уголовное дело и всех подозреваемых взяли под стражу. Во время рассмотрения дела в суде стало известно, что деньги не принадлежали потерпевшим, а были похищены жителями Москвы, которых уже осудили. В отношении подсудимых стали поступать оправдательные документы из судов других юрисдикций и территорий.
В итоге во время процесса обвинитель попросил суд вернуть дело следствию, потому что образование денег происходило нелегальным способом. Гособвинитель в этом случае отметил, что обвинительный приговор не может быть вынесен. Так оно и произошло суд оправдал двоих фигурантов, однако одного из них он оставил под стражей для выяснения всех обстоятельств.
Напомним, что согласно российской статистики процент оправдательных приговоров в России значительно низкий. По подсчетам суды выносят такие решения только в 0,2% всех случаях.
Иван Юрьев