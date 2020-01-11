Новости
Суд занялся потомком русского царя
11 Январь 2020, 20:15
Иран признался в том, что сбил украинский лайнер
11 Январь 2020, 19:27
Платные дороги станут бесплатными для некоторых россиян
11 Январь 2020, 19:15
Трамп хочет торговать с Россией
11 Январь 2020, 18:45
«Прощай эпоха»: ВГТРК закрывает свои телепередачи
11 Январь 2020, 18:15
Стало известно, когда в Приморье похолодает
11 Январь 2020, 17:45
Подросток заплатил за проезд и стал миллионером
11 Январь 2020, 17:15
Любитель элиты пойдет под суд во Владивостоке
11 Январь 2020, 16:45
Суд занялся потомком русского царя
Житель Подмосковья через суд просит признать его прямым потомком царя Иоанна IV, сообщает DEITA.RU.
К такому выводу мужчина пришел изучив древо царей. Во время подачи заявления в суд он уточнил, что не может провести данную процедуру согласно российскому законодательству. Для полного установления он готов пройти экспертизу ДНК, сравнив его молекулы с царями похороненными в Кремле.
По словам заявителя, судебный процесс он начал, потому что хочет ухаживать за могилой, но без родственных связей по закону это невозможно. Процесс по этому делу начнется в конце января.
Напомним, что Иоанна IV в народе прозвали Грозным. Он правил в 16 веке, его сын Федор был последним царем династии Рюриковичей.
Иван Юрьев