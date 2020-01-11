telegr wh call

Новости

Суд занялся потомком русского царя

11 Январь 2020, 20:15

Иран признался в том, что сбил украинский лайнер

11 Январь 2020, 19:27

Платные дороги станут бесплатными для некоторых россиян

11 Январь 2020, 19:15

Трамп хочет торговать с Россией

11 Январь 2020, 18:45

«Прощай эпоха»: ВГТРК закрывает свои телепередачи

11 Январь 2020, 18:15

Стало известно, когда в Приморье похолодает

11 Январь 2020, 17:45

Подросток заплатил за проезд и стал миллионером

11 Январь 2020, 17:15

Любитель элиты пойдет под суд во Владивостоке

11 Январь 2020, 16:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Суд занялся потомком русского царя

Москва россия

Житель Подмосковья через суд просит признать его прямым потомком царя Иоанна IV, сообщает DEITA.RU.

К такому выводу мужчина пришел изучив древо царей. Во время подачи заявления в суд он уточнил, что не может провести данную процедуру согласно российскому законодательству. Для полного установления он готов пройти экспертизу ДНК, сравнив его молекулы с царями похороненными в Кремле.

По словам заявителя, судебный процесс он начал, потому что хочет ухаживать за могилой, но без родственных связей по закону это невозможно. Процесс по этому делу начнется в конце января.

Напомним, что Иоанна IV в народе прозвали Грозным. Он правил в 16 веке, его сын Федор был последним царем династии Рюриковичей.

Иван Юрьев

Читайте также:

Мужчина спас девушку из-под колес фуры - видео

Пассажиров выгоняют из самолетов из-за лишнего веса

Появилось расписание ОГЭ для российских школьников

Популярное

"Скрывали от народа": россияне пишут отказ от уплаты налогов

Скандал с единороссом разгорается на Дальнем Востоке

Пассажиры самолета Баку-Москва прощались с жизнью из-за пилота

«Зажрались»: россияне возмущены уровнем зарплат в столице
Загрузка...
Загрузка...