Суд занялся потомком русского царя

Житель Подмосковья через суд просит признать его прямым потомком царя Иоанна IV, сообщает DEITA.RU.

К такому выводу мужчина пришел изучив древо царей. Во время подачи заявления в суд он уточнил, что не может провести данную процедуру согласно российскому законодательству. Для полного установления он готов пройти экспертизу ДНК, сравнив его молекулы с царями похороненными в Кремле.

По словам заявителя, судебный процесс он начал, потому что хочет ухаживать за могилой, но без родственных связей по закону это невозможно. Процесс по этому делу начнется в конце января.

Напомним, что Иоанна IV в народе прозвали Грозным. Он правил в 16 веке, его сын Федор был последним царем династии Рюриковичей.

Иван Юрьев