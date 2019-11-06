Суд запретил любимое развлечение ГИБДД

Водителей запретили останавливать для проверки документов, сообщает DEITA.RU.



Верховный суд рассмотрел обращение российского автомобилиста и вынес неожиданное решение. Теперь инспекторам ГИБДД запрещено останавливать машины для простой проверки документов – только если нарушены правила дорожного движения.

Тот самый автомобилист решил не останавливаться по требованию инспектора, потому что был уверен в том, что ПДД не нарушает. За невыполнение требований инспектора его оштрафовали. В попытках оспорить это решение водитель дошел до Верховного суда и победил.

Однако стоит помнить, что ГИБДД все еще имеют право останавливать даже машины, не нарушившие ПДД, в ходе рейдов или операций.

Елена Миронова