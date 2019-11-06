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Суд запретил любимое развлечение ГИБДД
Водителей запретили останавливать для проверки документов,
сообщает DEITA.RU.
Верховный суд рассмотрел обращение российского автомобилиста и вынес неожиданное решение. Теперь инспекторам ГИБДД запрещено останавливать машины для простой проверки документов – только если нарушены правила дорожного движения.
Тот самый автомобилист решил не останавливаться по требованию инспектора, потому что был уверен в том, что ПДД не нарушает. За невыполнение требований инспектора его оштрафовали. В попытках оспорить это решение водитель дошел до Верховного суда и победил.
Однако стоит помнить, что ГИБДД все еще имеют право останавливать даже машины, не нарушившие ПДД, в ходе рейдов или операций.
Елена Миронова