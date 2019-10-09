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Суд запретил скандальной авиакомпании брать деньги за регистрацию

самолет

Пассажирам «Победы» больше не придется отдавать деньги из собственного кармана за прохождение регистрации в зарубежных аэропортах. Об этом сообщает DEITA.RU.

Транспортная прокуратура России добилась судебного запрета на взимание скандально известным перевозчиком дополнительной платы за регистрацию на рейсах в аэропортах, находящихся за пределами границ страны.

«В авиационном законодательстве РФ закреплен прямой запрет перевозчиков брать с пассажиров какие-либо дополнительные деньги за стандартные манипуляции в аэропортах за рубежом. К ним, в том числе, относится и регистрация пассажиров и их багажа на рейс», - отметили в прокуратуре.

В «Победе» же заявили о своем несогласии с судебным решением. Адвокаты авиакомпании готовят документы для его оспаривания, прикрываясь мнением, что ни у одной авиакомпании России нет никаких бесплатных услуг.

«Если условно-бесплатные услуги, уже включенные в стоимость билеты. Наша компания выступает против того, чтобы клиенты по умолчанию платили за то, чем могут и не воспользоваться», - заявили в «Победе».  

Также в компании заявили, что онлайн-регистрация на сайте для всех пассажиров остается бесплатной. Правда, забыли уточнить, что речь идет об аэропортах России.

Отметим, что отмененная московским судом плата была введена  «Победой» осенью прошлого года и составляла двадцать пять евро с человека.  

Ранее DEITA.RU неоднократно писало о том, что данная авиакомпания не пустила в самолет молодую москвичку с годовалым ребенком на руках. Девушка опоздала на регистрацию рейса всего на две минуты, но администрация «Победы» не предложила маме с грудничком даже вариант с экспресс-регистрацией без багажа. После начала разбирательств компания просто аннулировала билет россиянки и отказалась от каких-либо разговоров с клиенткой. В итоге девушке пришлось самостоятельно покупать билет в другом аэропорту.

Кстати, что на самом деле, единственной причиной, по которой опоздавшим пассажирам, уже прошедшим онлайн-регистрацию через сайт авиакомпании, отказывают регистрации на рейс, является автоматическое завершение приемки багажа в грузовое отделение. В этом случае авиакомпании могут принять пассажиров на борт только с ручной кладью.

Екатерина Цой

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