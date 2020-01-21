Судьба популярного пляжа взволновала приморцев

В приморском городе Большой Камень назревает земельный скандал: местные подняли шумиху из-за заявления депутата городской Думы, в котором он просит изменить условия правила землепользования для одного из любимых жителями пляжей. В соцсетях и мессенджерах горожане уже выдвинули целую теорию заговора, в то время как в городском управлении архитектуры их ждут с распростертыми объятиями – на публичных слушаниях, сообщает DEITA.RU.

Все это происходит в Большом Камне на фоне рабочего визита губернатора Приморья Олега Кожемяко – он приехал в бывший Тау-да-Гуши на два дня. Пока глава региона решает свои рабочие вопросы, в местном медиа и интернет пространстве вскипела волна народного негодования – поводом стало заявление, направленное прямиком в комиссию по земплепользованию и застройке –при Управлении архитектуры городского округа.





Вкратце, суть такова: в заявлении, хоть и не очень разборчивым почерком, написано, что некий депутат большекаменской Думы, Мягков М.Г.; просит оставить территориям в районе полуострова Ханган – до поселка Мысовой – рекреационный статус. Скорее всего, речь идёт о двух участках, которые заявитель классифицирует зонами Р6 и Р7. В то же время, ниже он просит внести изменения в правила землепользования. Примечательно, что заявление принято ровно в день проведения публичных слушаний – как раз по поводу вышеупомянутой земли.

Стоит пояснить, что на территории от Хангана до Мысового располагается излюбленный городскими жителями и гостями Большого Камня пляж, прогулочные зоны. И местные жители небезосновательно переживают за их сохранность.





В правилах землепользования города (актуальны на 31.12.2019), которые нетрудно найти в открытом доступе, сказано, что ни на одной из них нельзя вести хозяйственную деятельность. Впрочем, Р6 можно обустраивать детскими и спортивными площадками, тогда как Р7 может вмещать некоторые особые объекты (котельные, трансформаторные будки и прочее).





Публичная кадастровая карта не раскрывает тайну, какие же именно участки подпадают под рекреацию. Однако сам факт наличия заявления породил целую лавину слухов и подозрений. В конференциях и группах WhatsApp, а также в социальных сетях люди призывали прийти и «помешать застройке прогулочной зоны». Самая популярная версия, порожденная интернет-сообществом приморского города – рекреационную (на данный момент) зону хочет захватить крупная рыбообрабатывающая компания.





Немалый вклад в формирование негатива вокруг заявления внесла сама фигура автора заявления – по заверениям горожан, Михаил Мягков, являясь депутатом большекаменской Думы, «пошел в депутаты и ни черта не делает для своего округа». Справедливо было бы упомянуть, что округ, за который ответственен народный избранник Мягков - №11. Некоторые связывают парламентария с крупной компанией, которой понадобилось строить «промышленные объекты» на Хангане. Люди буквально боятся, что по их любимому месту отдыха начнут «ездить огромные машины днем и ночью…разбивать дорогу» (прямые цитаты пользователей из мессенджеров).

Корреспондент DEITA.RU дозвонился до специалистов из Управления архитектуры города Большой Камень – в настоящий момент они готовы принять всех желающих на открытых публичных слушаниях. На вопрос о том, кто подписал заявление, и о каких изменениях в правила землепользования города идет речь, было сказано, что «заявление они только увидели», и оно еще «не было рассмотрено».

Евгений Черемухин