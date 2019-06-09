Первый канал продолжит снимать и транслировать новые сезоны шоу «Голос. Дети», сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал гендиректор телеканала Константин Эрнест.

Съемки новых сезонов одного из любимейших зрителями конкурса будет продолжаться, сказал Эрнст представителю агентства РИА Новости.

Напомним, в апреле после скандала в финале конкурса, в котором участвовала дочь звездной Алсу Микелла Абрамова, была проведена проверка зрительского голосования, во время которой была установлена накрутка голосов в пользу дочери бизнесмена и Алсу. В результате результаты финала были аннулированы, в повторном финале заветный миллион победителя конкурса получили все участники. Свой выигрыш Микелла, по ее словам, отдаст на благотворительность.

Екатерина Брязгунова