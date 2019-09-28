Судьба водителя, перевозившего детей под наркотиками, решена

Водитель, перевозивший группу детей под наркотиками, задержан, сообщает DEITA.RU.

Чудовищная история, которая чудом обошлась без жертв, произошла в Якутске еще на прошлой неделе, 15 сентября. Группа детей из республиканского центра направлялась по маршруту Якутск — село Хатырык — Якутск.

Автобус остановили представители Госавтоинспекции для проверки документов. Однако водитель не смог показать бумаги, которые разрешили бы ему перевозить 19 несовершеннолетних. Более того, инспекторы ГИБДД обратили внимание на то, что автобус не предназначен для перевозки группы детей.

Поведение водителя также вызвало ряд вопросов, было принято решение провести медосвидетельствование. Оказалось, что водитель — под наркотиками. На данный момент он задержан. К административной ответственности также привлекут классного руководителя и предпринимателя, который занимается незаконными перевозками.

Екатерина Брязгунова