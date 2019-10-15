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Судьбу детей погибшей при обрушении дома решит Кожемяко

Кожемяко задумчивый

На место трагедии в Новонежино, где утром 15 октября обрушился жилой пятиэтажный дом, прибыл губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он рассказал о том, какую помощь окажет краевая власть пострадавшим жильцам, сообщает DEITA.RU

Глава региона осмотрел место трагедии, где кроме уничтоженного имущества и квартир погибла 44-летняя женщина, проинспектировал ход работы экстренных и медицинских служб, а также ответил на вопросы представителей СМИ.

«На данный момент главная задача – это расселение людей. И решение тех проблем, с которыми столкнулись жители. Это, конечно, и выдача денежных средств на приобретение предметов первой необходимости. По 10 тысяч рублей. Потому что 30 квартир, где проживает 41 человек, сейчас находятся под запретом. Туда, конечно, сейчас люди зайдут, в сопровождении МЧС, чтобы забрать какие-то вещи. Но, тем не менее…», — прокомментировал ситуацию Олег Кожемяко.

Также наиболее пострадавшие квартиры – их оказалось четыре – по информации, озвученной губернатором, претендуют на дополнительную компенсацию. Губернатор рассказал журналистам и об организации работы пункта временного размещения, рассчитанного на 100 человек – он находится в Смоляниново. Кроме того, глава края отметил, что с пострадавшими, кроме экстренных служб, работу ведёт психолог.

«Не стоит забывать, что здесь случилась трагедия. Погибла женщина. У неё остались дети – один ребенок в шестом классе, другой учится в техникуме. Сейчас решаем, что с ними делать», - добавил Олег Кожемяко.

В настоящее время эксперты оценивают варианты демонтажа здания – полностью или частично. Также профильные специалисты рассматривают возможность для жильцов в будущем заехать обратно в свои квартиры.

Ранее DEITA.RU сообщало, что по факту обрушения пятиэтажного жилого дома в Новонежино возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте происшествия по-прежнему работают спасатели и медики, также ведутся следственные мероприятия.

Евгений Черемухин 

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