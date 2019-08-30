В Министерстве экономического развития спрогнозировали курс доллара на пять лет вперед, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА ФАН.

Ведомство передает: к окончанию нынешнего года курс доллара остановится на отметке в 65,8 рубля. К наступлению 2024 года он окажется на отметке в 67,6 рубля. Консервативный вариант прогноза к концу 2024 года следующий: доллар будет проходить по курсу семьдесят рублей пятьдесят копеек, уточняют в НСН.

Также, по прогнозу МЭР, в 2020 году курс евро будет оцениваться в 65,6 рубля. После наступления 2021 года его оценят в 66,2 рубля, к концу 2022 года курс составит 66,6 рубля. В 2023 его стоимость будет базироваться в районе 67 рублей.

Анастасия Туркова