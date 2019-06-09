Владивостокский футбольный клуб «Луч» примет участие в ОЛИМП-Первенстве ФНЛ. В первом туре «желто-синие» сыграют на стадионе «Динамо» с командой «Химки», сообщает DEITA.RU по материалам пресс-службы клуба.

Об этом стало известно по итогам очередного заседания Общего собрания Футбольной Национальной Лиги, прошедшего в Доме Футбола в Москве.

Из состава лиги были исключены «Тамбов» и «Сочи», завоевавшие путевки в Премьер-Лигу, а также выбывшие в ПФЛ «Тюмень», «Зенит-2» и «Сибирь». В свою очередь, «Енисей», «Чайка», «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Торпедо Москва» были официально приняты в состав ФНЛ.

До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 23 ноября. В марте турнир возобновится 9 марта 2020 года, а заключительный 38-й тур Первенства ФНЛ в принятом проекте намечен на 16 мая 2020 года. Переходные матчи с командами РПЛ состоятся 21 и 24 мая 2020 года.

Дмитрий Санников